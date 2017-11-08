Минтруд рассказал о сроках перехода на электронные трудовые книжки

Минтруд опубликовал концепцию перехода на электронные трудовые книжки, сообщают «Ведомости». Об этом рассказала замминистра труда Любовь Ельцова.

Она отметила, что на данный момент рассматриваются две даты перехода на электронные книжки - 1 января 2019 года или с 1 января 2020 года. «Нужно достичь согласия и готовности всех хозяйствующих субъектов к такой работе», – отметила она.

«Все будут смотреть, давать предложения, потому что это очень большой пакет, затрагивает слишком много норм, которые за это время накопились», – добавила Ельцова.