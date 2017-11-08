​РПЦ полагает, что вопрос с захоронением Владимира Ленина решится «сам собой»

Русская православная церковь высказала свою официальную позицию по поводу останков Владимира Ленина. По мнению патриархата, тело вождя революции необходимо захоронить, но не торопиться – как пишет newsru.com со ссылкой на слова представителя РПЦ Владимира Легойды, захоронение Ленина произойдет «само собой», когда «не будет вызывать таких взрывов в обществе».

Напомним, что очередная волна обсуждения захоронения Ленина началось в канун 100-летия революции с высказываний Рамзана Кадырова о том, что смотреть на «труп в центре столицы» – это неправильно, и расстаться с коммунистическим прошлым стране давно пора.