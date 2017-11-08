​Главу «Роснефти» вызвали свидетелем по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева

Главу «Роснефти» Игоря Сечина вызвали свидетелем по делу кс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщает «Интерфакс».

«Ходатайство гособвинителей удовлетворить, оформить судебную повестку для вызова указанного свидетеля в суд», – огласила судья Лариса Семенова на заседании в Замоскворецком суде Москвы.

Отметим, что прокуроры в среду заявили о завершении гособвинением представления доказательств вины подсудимого. На данном этапе доказательства представляет сторона защиты, которая начала оглашать письменные материалы дела.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в свою очередь заявил «Интерфаксу»: «Когда будет повестка, будем комментировать».

Напомним, что по версии следствия, Улюкаева задержали при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти» в размере 50 процентов. Увлюкаев в свою очередь вину отрицает. По мнению экс-министра, «данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела».