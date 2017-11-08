Российский герб можно будет использовать неофициально

В Госдуму внесен законопроект, который позволяет неофициально использовать государственный герб России, сообщает «Meduza».

Граждане и организации смогут использовать герб в любых целях, за исключением случаев, когда такое использование является надругательством над гербом.

Напомним, что в действующем законодательстве о государственном гербе России предусмотрено только его официальное использование — например, на знаменах, денежных знаках, государственных наградах, знаках различия и форменной одежде, эмблемах государственных органов. При этом за нарушение закона предусматривается штраф в размере до трех тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч рублей для юридических лиц.