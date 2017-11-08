Правительство будет более тщательно контролировать авиакомпании, которые резко наращивают парк самолетов

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство будет дополнительно следить за состоянием авиакомпаний, которые резко наращивают парк самолетов, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что такое увеличение авиапарка свидетельствует не о развитии авиакомпании, а о том, что она постоянно берет в лизинг новые самолеты, которые в следствии должны покрыть расходы на на эксплуатацию уже имеющихся машин. «Таким образом, возникает пирамида, которая в конце-концов заканчивается весьма прискорбно. Поэтому этот показатель нужно обязательно анализировать», – сказал Медведев.