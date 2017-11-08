​В «Яндекс.Навигаторе» появилась новая озвучка голосом магистра Йоды и Дарта Вейдера

Пресс-служба «Яндекса» заявила, что это больше сотники реплик. Отметим, что их записали актеры, которые озвучивают этих персонажей в российском прокате, сообщает "Интерфакс".

Среди новых реплик есть и обычные подсказки вроде «поверните налево», и уникальные фразы. «Питает джедая Сила, но опасаться Темной стороны надо», — предупреждает Йода в начале поездки. «Дарт Вейдер принимает командование этим Звездным разрушителем», – скажет в такой же ситуации владыка ситхов.

Интересно отметить, что приложение ежедневно определяет, какая сторона Силы взяла верх по числу пользователей, выбравших Йоду и Вейдера.