В Тюменском технопарке поговорили о сотрудничестве с «Газпромнефть-Ямал»

В Тюменском технопарке прошла встреча резидентов бизнес-инкубатора с представителями «Газпромнефть-Ямал». В рамках сотрудничества между предприятием и технопарком ведутся совместные работы по разработке и внедрению новых технологий освоения арктических месторождений «Газпром нефти».

Предварительные итоги такого взаимодействия уже есть: компания НТЦ «Интерм» рассматривает возможность провести на Новопортовском месторождении в 2018 году испытания индукционной системы электрообогрева. Успешная реализация проекта может повысить надежность трубопроводов в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Восточной Сибири и Арктики.

О перспективах сотрудничества с нефтегазовой компанией рассказал исполнительный директор Тюменского технопарка Александр Сакевич:

«Проекты резидентов бизнес-инкубатора способны решить современные проблемы нефтегазовой отрасли, и наша задача – оказать содействие в продвижении самых передовых технологий. Мы рады, что одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России заинтересована в применении новых подходов к нефтедобыче и определяет их поиск как приоритетное направление своего развития».