Проект СурГПУ – лауреат конкурса Общественной палаты РФ в области гражданской активности

2-3 ноября 2017 года в Москве прошло итоговое заседание форума активных граждан «Сообщество», в котором приняли участие более 3,5 тысяч гражданских активистов, волонтеров илидеров социально ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках форума осуществлялось подведение итогов конкурса социальных проектов «Мой проект – моей стране». Более 2500 экспертов, членов Общественной палаты РФ и общественных палат регионов, оценили 1179 проектов, распределенных по 14 номинациям, и определили лауреатов – 41 проект. В течение двух дней на специально оборудованных стендах в постоянном режиме проводились презентации проектов – демонстрировались видеофильмы лауреатов конкурса. Руководители проектов знакомили участников Форума с содержанием деятельности, общались с единомышленниками. Завершился форум церемонией награждения победителей конкурса.

Единственный проект от Тюменской области и ХМАО, вошедший в число лауреатов конкурса в номинации «Наука и образование» – проект Сургутского государственного педагогического университета «Тактильная книга как средство абилитации детей с нарушениями зрения». Проект с 2014 года реализуется студентами факультета педагогики и психологии под руководством Богатой Ольги Федоровны, старшего научного сотрудника Ресурсного центра, старшего преподавателя кафедры педагогического и специального образования СурГПУ. Цель проекта – обучение студентов, педагогов и родителей технологии создания и использования рукодельных тактильных книг в обучении детей с нарушениями зрения. Главная функция тактильных книг – помощь слепому или слабовидящему ребенку в получении адекватных представлений об окружающем мире.

Участники Форума смогли ознакомиться с видеопрезентацией проекта и с тактильными рукодельными книгами «Теремок» и «ХМАО–Югра», попробовали определять на ощупь героев сказки, напечатать своё имя рельефно-точечным шрифтом и прочитать текст, написанный шрифтом Брайля.

Созданные студентами рукодельные тактильные книги регулярно экспонируются в галерее современного искусства «Стерх» г. Сургута, в библиотеке СурГПУ, неоднократно демонстрировались в образовательных организациях, реабилитационных центрах, учреждениях здравоохранения и социального развития города Сургута и ХМАО – Югры.

Популярность и востребованность проекта подтверждается многочисленными обращениями к автору и участникам проекта родителей и представителей педагогического сообщества округа и России.

Успешность реализации проекта подтверждается достижениями: I место в городском конкурсе-выставке (г. Сургут, 2013 г.), диплом лауреата VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с детьми» (г. Москва, 2016 г.) в номинации «Право быть равным».