​Сургутянам предлагают выбрать лучшие общественные инициативы

На сайте «Бюджет Сургута онлайн» стартовало голосование, в котором могут принять участие все желающие. На выбор предлагается почти 30 проектов по обустройству зеленых зон, спортивных площадок, пешеходных зон, также есть «Аллея для молодоженов», памятник-копилка бездомной собаке и уроки лазертага в школах. Отдать свой голос предлагается за три проекта, которые, по вашему мнению, прежде всего, необходимо реализовать в нашем городе. Голосование продлится до 15-го ноября.