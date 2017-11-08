​Песков: Встреча Путина с Трампом имеет высокий уровень вероятности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа очень высока, сообщает «Инетрфакс».

«У Путина и Трампа насыщенная программа двухсторонних встреч, много двухсторонних встреч, которые были согласованы сильно заранее. Кроме того, есть программа самого саммита АТЭС. Поэтому в данном случае соответствующие службы пытаются выбрать наиболее подходящее время и формат (для этой встречи - ИФ)», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков выразил недоумение в связи с вопросом, почему выступление Путина не фигурирует в программе пленарных заседаний саммита АТЭС во Вьетнаме. «В программе пленарных заседаний фигурируют все лидеры, все они имеют возможность высказаться. Имеет эту возможность и президента РФ. Я не знаю, откуда такая информация», – прокомментировал он.

Напомним, что ранее представители США заявили о подготовке встречи двух президентов, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Путина провести переговоры с Трампом.