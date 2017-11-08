​7 ноября в Югре прошла горячая линия по теме «Дополнительное образование в Югре»

На протяжении часа Наталья Романова, начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования округа отвечала на вопросы жителей региона. А также рассказала, что вопрос об определении времени для занятий ребенка в свободное от учебы время, в первую очередь решается родителями.

«Режим занятости ребенка в кружках, секциях или досуговой деятельности не должен как-то плохо повлиять на его здоровье. У вашего чада должно оставаться время на прогулки на улице, отдых, общение с папой и мамой, друзьями», – разъяснила Наталья Романова.