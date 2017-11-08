Администрация США подсчитала число жертв коммунистических репрессий

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала заявление на сайте Белого дома. В данном заявлении 7 ноября называется в нем национальным Днем жертв коммунизма. «Большевистская революция породила Советский Союз и его мрачные десятилетия гнетущего коммунизма, политическую философию, не совместимую со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни», – говорится в заявлении, сообщают «Ведомости».

За минувшее столетие «коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 млн человек», заявляется на сайте администрации США. Под предлогом освобождения эти режимы «лишали невинных людей данных им Богом свобод на вероисповедание, свободу ассоциаций и бесчисленные другие неисчислимые свободы, которые мы считаем священными», говорится в заявлении.