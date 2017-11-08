Котировки Сбербанка во вторник установили новый рекорд. При этом бумаги банка стали фаворитом среди инвесторов на российском рынке, их рекомендуют покупать все, отмечает аналитик «Атона» Михаил Ганелин: «прежде эти акции росли быстрее рынка, что объясняет их высокую инвестиционную привлекательность», сообщают «Ведомости».

«Отношение капитализации к прибыли банка до сих пор очень низкое, Сбербанк недооценен с этой точки зрения», – добавляет он.

Таким образом Сбербанк, обогнав по капитализации «Газпром» и «Роснефть», закрепил статус самой дорогой компании в России. «Это сильная бумага, как и сам банк, – показанная Сбербанком отчетность и финансовые результаты были лучше ожиданий», – прокомментировала аналитик БКС Ольга Найденова.

Для сравнения: капитализация «Роснефти» сейчас составляет 3,5 трлн руб., «Газпрома» – 3,1 трлн руб. Госбанк стоит дороже «Роснефти» на 1 трлн руб.