​Сургутские акушеры-гинекологи прошли стажировки за рубежом,

Акушер-гинеколог Ирина Кудринских и врач-репродуктолог Ольга Шишанок последние два месяца провели в Корее с образовательной миссией. Они также побывали на семинарах в Израиле, где увидели , что такое медицина будущего. К чему теперь будет стремиться Сургутский перинатальный центр.

Еще один врач Сургутского перинатального центра - Елена Китаева побывала в Израиле, где ознакомилась с работой государственного медицинского центра «Рамбам».

Раз в год практически каждый специалист Сургутского перинатального центра проходит минимум одну программу по повышению квалификации. Кстати, подобные стажировки за границей стали возможными при содействии департамента здравоохранения Югры и лично губернатора региона Натальи Комаровой, которая уделяет повышенное внимание вопросам материнства и детства.