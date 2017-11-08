​Жители Югры могут выбрать «Лучший товар»

ТПП ХМАО - Югры запускает онлайн-голосование, в ходе которого жители региона отдадут свои голоса за те товары и услуги, которые они считают наиболее достойными. Принять участие в опросе можно с 6 по 20 ноября 2017 года.

Отметим, что в 2017 году номинантами на престижное звание стало более 130 товаров и услуг. Теперь наступает самый важный и ответственный этап: выбор победителей конкурса во всех номинациях.

Обладатели первых мест получат право в течение 2018 года маркировать продукцию знаком «Лучший товар Югры», а также памятные призы и подарки от Торгово-промышленной палаты и спонсоров конкурса.

Чтобы принять участие в голосовании, вам необходимо перейти по ссылке, заполнить онлайн-форму и нажать кнопку «Отправить». Результаты Интернет-голосования будут опубликованы 25 ноября 2017 года на сайте ТПП ХМАО – Югры.

Итоговые результаты будут объявлены на церемонии награждения победителей, которая состоится 9 декабря 2017 года в Ханты-Мансийске.