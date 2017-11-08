В Тюмени джип с мигалкой столкнулся с машиной и тут же уехал. Говорят, там мог быть губернатор // ВИДЕО

6 ноября в центре Тюмени водители служебного автомобиля Toyota Land Cruiser с мигалками нарушил правила дорожного движения в следствии чего произошла авария. Очевидцы сообщают, что сразу после ДТП автомобиль скрылся, сообщает «72.ru».

По видео понятно, что в автомобиле находились как минимум один пассажир и водитель. По предположениям очевидцев, в машине на пассажирском сидении был кто-то из чиновников, имеющий право передвигаться на машине с проблесковыми маячками.

Видео car72.ru

«Водитель, совершивший ДТП, будет привлечен к административной ответственности по статье 12.16 часть 2. Это поворот налево или разворот с нарушением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Наказывается штрафом от 1000 до 1500 рублей, — рассказала корреспонденту 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по Тюменской области. — Вызов по поводу этого ДТП в дежурную часть поступал. Но через некоторое время водители отменили вызов, урегулировав свои отношения на месте. Правила дорожного движения сейчас позволяют это сделать».