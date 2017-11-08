​Отбывающие наказание в местах лишения свободы нижневартовской колонии представят свои бизнес-идеи

9 ноября в исправительной колонии №15 города Нижневартовска состоится защита бизнес-идей участников проекта «Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, через вовлечение в предпринимательскую деятельность».

На защите будут представлены идеи по изготовлению и продаже мебели, грузоперевозкам, ремонту и обслуживанию электронного оборудования, пинг-понг клуба, базы отдыха, птицефабрики, переработки пластика и другие идеи из разных сфер бизнеса.

Всего перед комиссией выступят 30 человек. В качестве экспертов, которые будут оценивать выступающих, приглашены руководитель Департамента регионального развития "Фонда президентских грантов" Наталья Алиева, исполняющий обязанности генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Югры Андрей Панчетовский, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова, начальник Исправительной колонии № 15, полковник внутренней службы Узеир Исмаилов, предприниматели, представители администрации городов Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Сургутского района.

Стоит отметить, что все участники проекта прошли три образовательных блока «Бизнес-планирование», «Личная эффективность», «Юридические аспекты ведения бизнеса», что составило 64 академических часа.

Проект организован Фондом поддержки предпринимательства Югры в соответствии с окружной государственной программой «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016–2020 годы».