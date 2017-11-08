​Сбербанк запускает акцию по ипотеке со сниженными ставками

7 ноября 2017 года, Москва – С сегодняшнего дня Сбербанк запускает акцию со сниженными ставками по ипотеке для покупки квартир, выбранных на портале «ДомКлик». Дисконт в рамках акции «Витрина» по сравнению с базовыми ставками составляет 0,3 п.п. Новый диапазон ставок составит 8,6-9,7%.

Акция распространяется на квартиры, отмеченные специальным значком «Одобрение онлайн» - это объекты недвижимости, уже проверенные Сбербанком, одобрить которые можно онлайн без предоставления в банк выписки из Росреестра. Чтобы воспользоваться предложением, клиенту необходимо получить одобрение по ипотеке Сбербанка, выбрать квартиру на «ДомКлик» и отправить ее на одобрение через сервис.

«Наша глобальная задача - развивать на базе «ДомКлик» прозрачную, безопасную, высококачественную площадку для совершения сделок с недвижимостью, и акция «Витрина» - еще один шаг на пути к этой цели, – отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. – Мы рассчитываем, что наша акция привлечет еще больше клиентов на портал. Это, в свою очередь, станет стимулом для наших партнеров размещать на портале проверенные объекты».

«ДомКлик» – это сервис для покупки недвижимости, созданный Сбербанком. На сайте и в мобильном приложении «ДомКлик» клиент может выбрать квартиру, подать заявку на ипотеку и получить ее одобрение, а также – заказать смежные услуги: правовую экспертизу и оценку недвижимости, сервис электронной регистрации прав собственности, сервис безопасных расчетов, ремонт квартиры.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья.