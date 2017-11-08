У ТАСС появится новая редакция, которая будет заниматься политическими новостями для детей

ФГУП «Информационное телеграфное агентство» (ТАСС) запланировало создать детскую редакцию в 2018 году, сообщают «Ведомости».

Главная задача детской редакции – сбор самых интересных и важных российских и мировых новостей для школьников и изложение этой информации доступным и понятным для них языком. Отметим, что в проекте бюджета есть предложение о выделении дополнительных 210 млн руб. ТАСС, предполагается, что эта сумма будет выделена агентству частями, по 70 млн руб. ежегодно, написал ранее РБК. В проекте сказано, что субсидии будут направлены на «финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет».