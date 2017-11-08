​У здания администрации Сургутского района появится доска почета

У здания администрации района, которое расположен в Сургуте на улице Энгельса установят стенд с именами и фотографиями выдающихся жителей городских и сельских поселений.

На Доске почета предусмотрят место для 24 фотографий. Проект обойдется казне муниципалитета в пределах 8 млн рублей.

«Для многих людей важны не только деньги или социальный статус, большинство гордятся именно признанием. Размещение портрета на Доске почета, который увидят тысячи людей, – это мощнейший мотивирующий фактор и для человека, и для семьи, и для окружающих. В поселениях живет и трудится много достойных людей, которыми муниципалитет может и должен гордиться», – убеждена заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.