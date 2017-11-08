Центробанк заявил, что механизм санации понадобится и для других крупных банков

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что механизм санации может понадобиться Центробанку и для других крупных банков, сообщают «Ведомости».

«Не исключаем возможности дальнейшего применения нового механизма оздоровления. Он создавался как системное решение для будущих проблем, признаки которых могут быть сейчас, а могут обнаружиться позднее», – передал «Интерфакс» слова Тулина.

По словам Тулина, ЦБ часто оказывается перед выбором – отзывать лицензию или заниматься финансовым оздоровлением. Оба решения ведут к убыткам для общества. «Вопрос, как они будут распределены между различными участниками экономической жизни: банковский сектор на себя возьмет большую часть убытков, или плательщики налогов, или все население», – указал Тулин.

Напомним, что в начале августа представители Центробанка заявили, что регулятор не ожидает в будущем серьезных негативных событий в банковском секторе, прежде всего отзыва лицензий у крупных банков. Однако в пятницу, 3 ноября, совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в интервью Reuters рассказал, что вторая половина года складывается не самым простым образом из-за того, что банк вынужден сосредотачиваться на удержании клиентов и аккумулировать дополнительную ликвидность на банке. Но за помощью в ЦБ он обращаться не намерен. «Мы не ведем никаких переговоров (с ЦБ) и не планируем их вести», – цитирует Ананьева Reuters.

При этом ранее Центробанк уже допускал новые драмы в банковском секторе. «Я вполне допускаю ситуацию, когда может быть принято решение и об отзыве лицензии у достаточно крупного банка», – говорил в конце октября зампред ЦБ Василий Поздышев.