​11 ноября в Ханты-Мансийске пройдет окружной фестиваль «Изумрудный город»

В фестивале примут участие более 70 юных югорчан. Для представления своих программ в окружной столице соберутся вокалисты, артисты и танцоры Югры, сообщает пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр».

Участниками фестиваля станут ребята в возрасте от 12 до 18 лет, посещающие молодежные центры и клубы округа. Конкурсная программа включает в себя следующие направления: вокал, сценическая постановка, хореографическая постановка.

Главная задача фестиваля: профилактика проявлений этнического экстремизма и национализма среди детей и молодежи автономного округа. Общая продолжительность программы должна составлять не более 25 минут.