3 ноября в Сургутском краеведческом музее прошла культурная акция «Ночь искусств»

В Сургутском краеведческом музее прошла культурная акция «Ночь искусств», под девизом «Искусство объединяет». Программа акции была посвящена 100-летию революции 1917 года и Году экологии в России.

Посетителям была представлена интересная программа. Она была не только развлекательной, но и познавательной. Все гости с удовольствием участвовали в конкурсах, квестах, играх, мастер-классах! Приятно порадовались подаркам от музея самые активные участники семейного клуба «Музей и Ко».

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Поразила своей программой Купеческая усадьба. Она принимала гостей по всем традициям русского гостеприимства! Угощала Покровским караваем и блинами, учила квасить капусту и заплетать косы. Все желающие изготовили домашний оберег и поиграли в давно забытые игры!

Все посетители отметили разнообразие и оригинальность программы и высокий уровень проведения акции. «Все было круто, супер, классно!!!»



