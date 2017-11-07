В России могут сделать свой беспилотный автомобиль, приспособленный к нашим дорогам и зиме

Российская венчурная компания (РВК), фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив в следующем году могут объявить о конкурсах для развития инновационных технологий, сообщает «Ведомости». Один из них может быть объявлен по теме создания первого беспилотного автомобиля, который сможет передвигаться по российским дорогам в условиях зимы. В России также может быть объявлен конкурс по созданию водородных топливных элементов.

«Первый беспилотник, который проедет в условиях полигона зимнего города с гололедом, плохой видимостью, занесенной дорожной разметкой, претендует на получение приза», - сказал гендиректор РВК Александр Повалко. По его словам, на проведение и призовой фонд технологических конкурсов из госбюджета на ближайшие три года могут выделить по 600 миллионов рублей в год. Повалко отмечает, что ранее в России не было такого формата поддержки компаний, работающих в сфере инновационных технологий.