​Минкомсвязи России внесли подзаконные акты по «закону Яровой», которые будут регламентировать его исполнение

Минкомсвязи России внесло в правительство подзаконные акты по «закону Яровой», которые регламентируют его исполнение. Об этом заявил глава ведомства Николай Никифоров во вторник, сообщает «Интерфакс».

«Проект постановления правительства мы внесли в аппарат правительства, сейчас оно должно пройти определенные процедуры», – сказал он.

«Там определены объемы... Проект постановления подразумевает, что с 2018 года сроки объема хранения трафика - 1 месяц и постепенное возрастание сроков до шести месяцев, что подразумевается в базовом законе», – добавил министр.

Напомним, что 7 июля 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Данные поправки обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (т.н. метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.