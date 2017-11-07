В России начались работы по созданию стратегических атомных подводных лодок типа «Борей-Б», сообщает «ТАСС». Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Начаты работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками «Борей-Б», – сказал он на заседании коллегии Минобороны. А также напомнил, что подводные лодки типа «Борей» уже начали поступать в состав морских Стратегических ядерных сил страны. «Это позволило довести долю современных стратегических подводных лодок до 82 прцоентов», – уточнил генерал.

«Боевые возможности группировки ракетных подводных лодок стратегического назначения повысились на 25 процентов, возросли скрытность и боевая устойчивость морских Стратегических ядерных сил», – отметил Герасимов.

Отметим, что на данный момент в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" (проект 955) - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Они оснащаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. При этом ещё пять атомных подлодок типа «Борей-А» находятся в стадии строительства.