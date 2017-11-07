На пресс-конференции о ребрендинге авиакомпания UTair рассказала о дальнейших планах развития.

«Главный фокус – расширение маршрутной сети в регионах России и наращивание частоты полетов. К 2020 году Utair планирует довести свою долю на российском рынке авиаперевозок с 6,8 процента до 10 процентов», – говориться в пресс-релизе компании.

Также отмечается, что благодаря запуску новых рейсов на региональных рынках, авиакомпания перевезла 5 493 097 пассажиров в январе – сентябре 2017 года, что на 9,8 процента выше аналогичного периода 2016 года.

«В первом полугодии Utair нарастил долю рейсов в Сургуте до 43%, в Тюмени – до 26%, в Краснодаре – до 16%. В планах авиакомпании продолжить экспансию в регионы. Мы понимаем, как важны жителям отдаленных городов транспортная доступность и удобные перелеты по России. Рейсы Utair – это возможность увидеть близких, быстро решить вопросы по бизнесу. Поэтому вместе с аэропортами мы разрабатываем продуманное расписание для наших пассажиров», – отметил президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.