На трассе между Нефтеюганском и Сургутом BMW влетел под КАМАЗ. Погибла девушка // ФОТО

4 ноября на 33 километре трассы ведущей в Сургут произошло ужасное ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по ХМАО-Югре. Мужчина 30 лет, управляя автомобилем «БМВ» при обгоне не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП пассажирка «БМВ» девушка 21 года погибла на месте аварии. Водитель доставлен в ОКБ г. Сургута



