​Кроссовки Balenciaga Speed Trainer вывели марку в лидеры рейтинга самых популярных люксовых брендов мира

Поисковая fashion-платформа Lyst опубликовала очередной ежеквартальный список самых популярных люксовых брендов мира, сообщает Лента.ру с отсылкой на Business Of Fashion.

В третьем квартале текущего года лидером стал французский дом Balenciaga со своими самыми покупаемыми кроссовками Balenciaga Speed Trainer. На второе место переместился Gucci (этот дом, кстати, возглавлял список в течение нескольких сезонов). На третье место с 34-го поднялась итальянская марка Off White.

Список самых популярных люксовых брендов мира составляется по результатам анализа предпочтений и поисковых запросов 65 миллионов пользователей платформы Lyst.