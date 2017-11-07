Полиция Нижневартовска отчиталась о результатах работы после массовой эвакуации

Взрывные устройства не были обнаружены в школах Нижневартовска. Такие данные были отображены на странице ВКонтакте «Официальный Нижневартовск» со ссылкой на антитеррористическую комиссию города.

По данным правоохранительных органов в Нижневартовске обследовали около половины объектов с массовым пребыванием людей, где ранее прошла эвакуация. «Это детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, больницы. Взрывных устройств не обнаружено», — говорится в сообщении.

Ранее портал siapress.ru сообщил, что в Нижневартовске эвакуируют школы и торговые центры.