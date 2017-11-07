Президент России Владимир Путин отметил неконтролируемый рост поставок оружия террористам и призвал всех участников глобального рынка вооружений к соответственному поведению, сообщает «Интерфакс».

«Мы видим ряд тревожных тенденций, которые все сильнее проявляются в последнее время. Имею ввиду, прежде всего, систематический отход отдельных участников рынка вооружений от норм и принципов международного права, прямые угрозы в отношении суверенных государств. Вместо реальной борьбы с террористическими группировками идет имитация этой борьбы, растут неконтролируемые вооруженные поставки», - сказал Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

Путин также отметил, что «сегодня оружие попадает к так называемым умеренным оппозиционерам там или в другом месте, а завтра оказывается в руках радикалов и террористов».

«Складывается впечатление, что сами "горячие точки" и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой», – подчеркнул глава государства, отметив что «экспорт оружия - это огромная ответственность для любого государства».