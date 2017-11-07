Правоохранители рассказали подробности об убийстве в Сургутском районе​

Заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина провела брифинг с представителями правоохранительных органов и СМИ по убийству, произошедшему в районе 1 ноября.

И.о. руководителя Сургутского межрайонного следственного отдела Роман Персидский сообщил все известные на текущий момент подробности произошедшей трагедии.

1 ноября убийцы Кузьмин и Подшивалов, вместе с пострадавшими Мадиевым и его 14- летним сыном, а также дядей одного из преступников, находились в охотничьем домике, принадлежавшем последнему. Мужчины днем вместе рыбачили и охотились, вечером выпили бутылку водки. Мадиевы и владелец домика ушли спать, а преступники решили угнать у жертвы автомобиль, чтобы перепродать его в Казахстане.

Подшивалов взял ружье Мадиева, которое тот оставил за дверью домика, зарядил его, передал Кузьмину, а тот выстрелил Мадиеву в голову, отчего мужчина скончался на месте. Затем Кузьмин направил ружье на мальчика, но в этот момент владелец домика успел схватить ствол оружия и перенаправить его ниже. Подросток получил ранения в ноги, а его спаситель сумел отобрать ружье у преступников.

Убийцы выбежали из дома, попытались угнать припаркованный автомобиль, но у них ничего не вышло. Преступников смогли поймать только 3 ноября, их опознали сотрудники Сокинского месторождения. Теперь Кузьмину и Подшивалову грозит пожизненное заключение.

Персидский отметил, что Кузьмин и Подшивалов незаконно пересекли границу, двигались от Алтайского края до Сургута. В Новосибирске убийцы успели совершить кражу и грабеж, а на родине привлекались к ответственности за распространение наркотиков.

Татьяна Османкина выразила свои соболезнования семье убитого и сообщила, что мальчика уже перевезли из больницы Лянтора в Сургутскую травматологию, его жизни ничто не угрожает, с ним работают психологи. Также замглавы отметила, что родители должны понимать, что вывоз ребенка на отдых в компании взрослых (знакомых или малознакомых), влечет повышение ответственности, тем более если в доступе у людей имеется оружие. Также не рекомендуется распивать рядом с детьми спиртные напитки. «В районе созданы все условия для организованного отдыха детей — в лагерях дневного пребывания, например. Или трудоустройство подростка на время каникул», — сообщила замглавы.