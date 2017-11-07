В России значительно увеличилось количество протестных акций

С начала года в России увеличилось количество протестных акций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Согласно данным исследования число протестов выросло почти на 60 процентов по сравнению с началом года. ЦЭПР разделили все протесты на три типа:

связанные с социально-экономической тематикой (требования дольщиков, недовольство предпринимателей, рост тарифов и т.д.);

трудовые протесты (протесты работников предприятий, связанные, в том числе, с невыплатой зарплаты);

политические протесты (включая акции сторонников Алексея Навального).

При этом в докладе отмечается, что большинство протестов не относится к политическим. В основном это акции , связанные с конкретными проблемами, такими, как невыплата зарплат, угроза закрытия предприятий, недовольство предпринимателей регулированием их деятельности, требования обманутых дольщиков, требования экоактивистов и зоозащитников и т.д.