​Лишь два учреждения «тюменской матрешки» попали в список прибыльных банков

Агентство «РИА Рейтинг» предоставило данные по анализу рентабельности крупнейших банков России, сообщает "РБК Тюмень".

Так по данным на 1 октября 2017 года в первую сотню попал лишь «Запсибкомбанк», головной офис которого находится в Тюменской области. Банк занял 69 позицию, объем его прибыли за 12 месяцев составил 2,27 млрд рублей. Рентабельность активов за 12 месяцев — 2 процента. В целом объем активов равен 117,56 млрд.

«Сургутнефтегазбанк» зарегистрированный в ХМАО достиг лишь 107 позиции. Прибыль банка с 1 октября 2016 года выросла на 1,87 млрд рублей (рентабельность 1,1 процента). Общие активы учреждения составляют 226,6 млрд.