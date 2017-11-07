Правительство РФ рассматривает вопросы легализации деятельности самозанятых граждан

Правительство России вернулось к вопросу легализации деятельности самозанятых граждан, сообщает «Коммерсант».

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов отправил свои предложения по регулированию данного вопроса премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Он рекомендует предоставить самозанятым статус «индивидуального предпринимателя без права найма» и регистрировать их в налоговой в «уведомительном порядке». Также по его плану такие люди должны быть освобождены от необходимости сдавать отчетность. Такой порядок может распространиться на 45 видов деятельности, включая пошив одежды, ремонт жилья и парикмахерские услуги.

По данным налоговой службы сейчас в России зарегистрировано около 600 самозанятых. Эксперты же считают, что реально в стране таких граждан – около 20 миллионов.

Стоит отметить, что согласно законодательству заниматься бизнесом без регистрации разрешено только няням, репетиторам и домработницам.