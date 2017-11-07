В Югре прошли тренировочные сборы перед региональным чемпионатом WorldSkills Russia

Тренировочные сборы III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Веб-дизайн и разработка» состоялись 1-2 ноября 2017 года в Советском политехническом колледже.

В сборах участвовали семь образовательных организаций профессионального образования Югры, а главным лектором стал сертифицированный эксперт по данному направлению Вячеслав Брейнерт.

Эксперты округа приняли участие в разработке критериев оценивания конкурсных заданий, оценили работы своих участников, совместно с главным экспертом провели анализ, работу над ошибками, разобрали ситуационные задачи, которые могут возникать на площадке и подвели итоги.

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в Многофункциональном центре прикладных квалификаций Сургутского политехнического колледжа с 20 по 24 ноября.