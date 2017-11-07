В Ханты-Мансийске прошел конкурс чтецов

В День народного единства в Ханты-Мансийске состоялся конкурс чтецов «Русский язык - ключ к братству». Мероприятие было организовано армянской общины Ханты-Мансийска «Арарат» и впервые прошло год назад.

Поддержку при организации оказывали Совет по делам национально-культурных автономий Ханты-Мансийска и региональной ассоциации интеллектуальных и творческих сил Югры. Мероприятие собрало чтецов разных национальностей – азербайджанцев, армян, татар, русских и других народов.

По окончанию конкурса завершились и съемки одноименного фильма, который можно просмотреть в интернете. На видео были записаны более 45 деятелей культуры, депутатов, общественников и представителей национальных общин, которые читали произведения русской классической литературы.