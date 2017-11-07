​ЛДПР поздравила жителей Югры с Днем народного единства // ФОТО

4 ноября во всех муниципальных образованиях Югры прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. ЛДПР приняла активное участие в городских и районных мероприятиях, а так же организовала митинги и пикеты с раздачей подарков с партийной атрибутикой и символикой. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет с мероприятий.





г. Нижневартовск

Ханты-Мансийское региональное отделение совместно с Нижневартовским городским муниципальным отделением ЛДПР провели праздничный митинг, посвященный Дню народного единства. Этот праздник в Нижневартовске отмечали сразу на нескольких площадках. Горожане смогли посетить большой концерт на площади Нефтяников. Вокальными и танцевальными номерами порадовали зрителей коллективы учреждений культуры. Под аккомпанемент исполнителей десятки людей образовали своеобразный хоровод единства. Взявшись за руки, участники мероприятия образовали широкий круг в знак дружбы и добра.

«Поздравляю всех с Днём народного единства! Пусть помнит каждый, что только вместе, держась за руки, мы сможем построить счастливое будущее для наших наследников. Пусть в этот день каждый поймёт, и осознает ценность тех, кто находится рядом. С праздником!» – поздравил югорчан координатор Ханты-Мансийского регионального отделения партии ЛДПР Евгений Данников.

На митинге регионального отделения партии координатор Ханты-Мансийского регионального отделения раскритиковал работу правительства Югры и Губернатора региона. Затронул тему ветхого жилья, обманутых дольщиков, долгострои и коррупционные скандалы в Правительстве округа и силовых структурах Югры. Поговорил о выборной кампании 2017 года, о печальной явке, о том, что единственная цель, которую преследует так называемая власть - это не дать нам объединиться.

Активист, член Нижневартовского городского местного отделения Борис Пичугин высказал критику в сторону местной власти, говорил о передаче ресурсных компаний в концессию, о высоких тарифах и в тоже время низком качестве услуг ЖКХ. Другие активисты Нижневартовского районного отделения приняли участие в митинге регионального отделения и после направились в п. г. т. Излучинск на массовые пикеты. Поздравили жителей с праздником единства, и раздали газету с «Программой ЛДПР».

Депутат Думы г. Нижневартовска, фракции ЛДПР Руслан Хузин помог в организации праздника детям с ограниченными возможностями. С помощью активистов и членов партии ЛДПР был организован транспорт и сопровождение юных пассажиров на городской праздник.

г. Сургут

День народного единства самый крупный муниципалитет Югры – город Сургут отметил митингом. На площади перед СурГУ прошла общегородская акция, приуроченная к празднику. Здесь, чтобы продемонстрировать свою сплоченность, собрались жители города, глава Сургута, местные депутаты, студенты и представители общественных организаций. Судя по количеству людей на митинге, среди жителей многонационального Сургута, День народного единства набирает всё большую популярность. Сургутское местное городское и районное отделение партии ЛДПР приняли участие в общегородском мероприятии, посвященному Дню народного единства.

«Уважаемые жители Сургута и всей многонациональной Югры! Поздравляю с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!» – поздравил сургутян заместитель руководителя фракции ЛДПР в Думе Югры, депутат регионального парламента ЛДПР Виктор Сысун.

Пред сургутянами с поздравительным словом выступил руководитель Сургутского районного местного отделения ЛДПР Игорь Волков: «Этот праздник неразрывно связан со славными героическими страницами нашей истории. Он символизирует идею национального согласия и сплоченности вокруг общих целей и задач. Чувство духовной общности, искреннее стремление принести пользу своему Отечеству объединяет нас и сегодня. И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан. Особенно актуально это в наши дни, и в нашем регионе, и в городе Сургуте. Надеюсь, что власти Югры приложат все усилия, чтобы не повторить ошибок лета 2017 , когда на прохожих напал с оружием молодой человек. Мы должны жить в мире и согласии вне зависимости от того какой национальности».





г. Нефтеюганск

Депутат Думы Югры, член фракции ЛДПР Игорь Винников поздравил нефтеюганцев с Днём народного единства. Парламентарий принял участие в праздничном митинге, который собрал горожан у памятника первопроходцам, и в фестивале дружбы народов «Радуга» в культурном центре «Обь».

«Мы должны помнить уроки истории, чтобы сохранить свою независимость и ментальность. Несмотря на то, что все мы говорим на разных языках, бережно храним, и передаем новым поколениям свои национальные традиции и обычаи, свою культуру, мы один народ и у нас – одна судьба», - подчеркнул либерал-демократ.

г. Урай

4 ноября сразу возле трех торговых точек активисты Урайского городского отделения партии ЛДПР поздравили жителей города с Днём народного единства, а также раздали газеты и поздравительные открытки. Аналогичные праздничные пикеты прошли и в других городах и районах Югры.

г. Пыть-Ях

Депутат фракции ЛДПР Думы Югры Андрей Миляев также поздравил горожан с праздником: «Много лет мы – активисты партии, депутаты ежегодно в этот день 4 ноября по всей территории России, и в нашей Югре региональными организациями ЛДПР проводим традиционные митинги в знак того, что сила России в единстве – народном, историческом, территориальном, духовном. Только так можно предотвратить ту смуту, в которую всячески хотят втянуть нас завистники и недруги нашей Державы! Сплоченность и вера в государство Российское должны стать надежным щитом от козней и агрессии Запада, от предательских ударов пятой колонны в спину патриотам. С праздником».

г. Лангепас и г. Мегион

В Лангепасе и Мегионе активисты партии раздали сотни подарочных пакетов с атрибутикой партии и литературой ЛДПР. Поздравив жителей с праздником.Со словами приветствия перед мегионцами выступил представитель партии ЛДПР, в своем обращении подчеркнул важность единения народа и дружбы между всеми национальностями, живущими в регионе.

Напомним, праздник 4 ноября отмечается с 2005 года, он посвящён событиям смутного времени и изгнанию польско-литовских интервентов из Кремля. Победить врага помогло народное ополчение, собранное Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Освобождать столицу шли люди самых разных национальностей, именно поэтому 4 ноября празднуют как день единения народов перед лицом опасности.

«Дорогие граждане России! От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю вас с Днём народного единства!

Праздник берёт своё начало в далёком 1612 году, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Этот день — символ мужества и героизма нашего народа. Благодаря единству и сплочённости граждан государство успешно развивается, и процветает, растёт его могущество и величие. Мы обязаны помнить уроки истории нашего Отечества, сохранять, и передавать накопленный опыт новым поколениям, беречь наследие предков!

Наша гордость — люди и великая Россия, которая имеет славное прошлое и прекрасное будущее. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых успехов на благо Родины»- Владимир Жириновский.