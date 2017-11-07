За лето врачи плавполиклиники «Николай Пирогов» осмотрели около 5 тысяч человек

Около 5 тысяч человек за лето осмотрели врачи плавполиклиники «Николай Пирогов». На борту корабля оборудовано 19 медицинских кабинетов, четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппараты). Кроме того, есть малая операционная.

За лето плавполиклиника побывала в Ханты-Мансийском, Кондинском, Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. За весь сезон навигации специалисты Центра посетили 45 населенных пунктов Югры.

С окончание навигации работа команды борта «Николай Пирогов» не заканчивается. Зимой формируются бригады на автомобилях и вновь отправляются в путь в различные уголки Югры, чтобы помочь людям. Ближайший выезд планируется 9-10 января 2018 года