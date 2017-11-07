Росгвардейцы спасли от смерти трехмесячного малыша в Нефтеюганске

Росгвардейцы Руслан Сиразетдинов и Руслан Казалиев спасли 3-х месячного малыша в Нефтеюганске. Во время патрулирования они получили информацию о том, что из многоквартирного дома одного из микрорайонов города на протяжении нескольких часов доносится детский плач.

Прибыв к месту назначения, бойцов встретил мужчина из соседней квартиры. Вместе с ним они вошли в квартиру, из которой доносился плач, пройдя в зал они увидели младенца застрявшего между кроватью и радиатором водяного отопления.

Высвободив ребенка, сотрудники обнаружили ожоги на животе, руках и ногах ребенка. После чего незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывший фельдшер предварительно диагностировал ожог 40 процентов тела мальчика. Оперативно оказав первую медицинскую помощь, малыш был госпитализирован.

В отношении матери пострадавшего ребенка сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних решается вопрос возбуждения уголовного дела по статье 125 уголовного кодекса Российской Федерации.