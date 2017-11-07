​В центре Тюмени установят новое колесо обозрения // ФОТО

Помимо того, что новое колесо обозрения будет выше предыдущего, на нем будут установлены кабины с кондиционерами и системой подогрева, что позволит функционировать ему круглый год, сообщает «72.ru».

«К установке конструкции пока не приступили, сейчас только готовим площадку. Собрать колесо планируем в январе 2018 года. Точную дату открытия пока сложно назвать, поскольку все зависит от того, когда нам привезут оборудование», — рассказал корреспонденту 72.ru Юрий Тюльнев, директор «Аттракцион Сервис».

Новое колесо обозрения достигнет 37 метров в высоту и будет состоять из 18 кабинок, в каждой из которых сможет разместиться до шести человек. Полный оборот колесо будет делать за 20 минут.