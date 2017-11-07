В Ханты-Мансийске прошел первый слет местной Юнармии

В окружной столице состоялся первый слет ханты-мансийского отделения Юнармии. Слет объединил около 150 учеников из всех школ города.

Стартовал Слет с заседания штаба местного отделения «Юнармии». Во второй день работы новобранцы проходили курс молодого бойца, включающий в себя преодоление полосы препятствий, сборку и разборку пневматической винтовки, строевую подготовку, демонстрацию навыков оказания первой медицинской помощи и изучение устава общественного движения.

Полученные навыки школьники продемонстрировали в ходе торжественной церемонии, в которой участвовали в качестве гостей около 250 учащихся городской гимназии №1 и технолого-педагогического колледжа, а также официальные лица.

Юнармия – всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное 29 октября 2015 года по инициативе Министерства обороны РФ. Стать юнармейцем может любой школьник, достигший восьмилетнего возраста и успешно прошедший курс молодого бойца, включающий в себя боевую, физическую и теоретическую подготовку.