За последние годы в России резко выросло количество довольных работой полиции

Согласно данным опроса Левада-центра, за последние годы в России резко выросло число довольных работой полиции в их населенном пункте, сообщает «РБК».

Для сравнения в 2010 году работа полиции устраивала 27 процентов опрошенных. В 2013 году данный показатель вырос до 36 процентов, а в октябре 2017 года до 46 процентов.

При этом также снизилось количество россиян, которые назвали отношение сотрудников полиции к гражданам безразличным и формальным (с 42 процентов в 2007 году до 33 процентов в 2017 году). 27 процентов опрощенных, она назвали его вежливым и предупредительным , 11 процентов — грубым и хамским, 5 процентов назвали отношение к ним полицейских противоправным.

Три четверти россиян заявили, что за последние два года обращались за помощью полиции. При этом 25 процентов из них заявили, что полицейские «фактически проигнорировали» их обращение, 21 процент обратившихся в конце концов решили свои проблемы законным путем, но отметили, что к ним отнеслись без должного внимания, еще 10 процентов опрошенных заявили, что решили свои проблемы «неофициальным путем».

Опрос проходил 20-24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России