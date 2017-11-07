Госдума сочла заявление о запрете гимна России на Олимпиаде-2018 провокацией

The New York Times опубликовал информацию о возможном запрете исполнения гимна России на зимних Олимпийских играх 2018 года, сообщают «Ведомости».

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что данная информация «направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет». Сообщение NYT он назвал «провокацией», а принятие «половинчатого» решения о допуске спортсменов под нейтральным флагом и без гимна – «неприемлемым» и унижающим Россию.

«Участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии», - написал в своем твиттере председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Напомним, накануне NYT сообщила о том, что руководители Международного олимпийского комитета (МОК) рассматривают вариант запрета на исполнения гимна России, а также участия российской сборной в церемонии открытия Олимпиады.

Отметим, что руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российские спортсмены откажутся выступать под нейтральным флагом.