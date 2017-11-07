​В Сургутском районе задержаны подозреваемые в убийстве // ВИДЕО

Двое мужчин подозреваемых в убийстве были задержаны на Сокинском месторождении сотрудниками ОМВД РФ по Сургутскому району. Ранее была опубликована информация о их розыске, которую увидел водитель одного из предприятий и узнал подозреваемых. После чего передал диспетчеру данные о их местонахождении, сообщает Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

По предварительным данным, вечером 1 ноября, мужчина 28 лет, находясь в охотничьем домике, в ходе возникшего конфликта произвел выстрел из ружья в мужчину 47 лет. Также он пытался выстрелить в 14-летнего сына погибшего, но ему помешал очевидец преступления, который выбил ружье из рук подозреваемого. После чего подозреваемые скрылись с места преступления.

В результате мальчик был ранен в ногу и госпитализирован в ближайшее медучреждение.

В отношении задержанных Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц