Трамп требует увеличить военный бюджет на $6 миллиардов

Президент США Дональд Трамп намерен увеличить военный бюджет на $6 млрд, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, опубликованное на сайте Белого дома.

При этом отмечается, что самые крупные траты Пентагона связаны с ядерной угрозой КНДР - $4 млрд. Эти средства потребуются «для поддержки скорейшего поражения ракет и усиления обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи», - говорится в письме. В частности речь идет об усилении американской системы ПРО – дополнительных усилиях «по обнаружению, поражению и защите от использования» ракет против США и союзников.

При этом отмечается, что свое требование Трамп просит оформить как «критическое».