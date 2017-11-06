Более 100 человек, задержанных в Москве, были оставлены на ночь в отделениях полиции для допросов

Ранее задержанных в Москве людей оставили на ночь в отделах полиции, сообщает «Meduza» со ссылкой на «ОВД-Инфо».

Так по данным источников, в Москве в отделах полиции оставили на ночь 106 человек для допросов по делу о приготовлении к массовым беспорядкам и терроризму, которое было возбуждено 31 октября. При этом отмечается, что помимо этого пятеро человек оставили на ночь в полиции Санкт-Петербурге и еще одного — в Ростове-на-Дону.

Предположительно речь идет о деле против сторонников запрещенной в России организации «Артподготовка» Вячеслава Мальцева. Подозреваемых опрашивали, видели ли они ролики Мальцева на Youtube и читают ли его Telagram-каналы.

Ранее siapress.ru сообщил, что в Москве и еще шести городах России задержаны более 330 человек. Подробней читайте по ссылке.