Клинцевич: У истории недостаточно материала для заявлений Трампа о воинах США, как о самых бесстрашных воинах в мире

Человечеству не нужно выяснять у какой страны лучшие военные технологии в мире. Такое мнение высказал Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя выступление президента США Дональда Трампа перед военнослужащими на американской базе Йокота в черте Токио, сообщает «ТАСС».

«У истории явно недостаточно материала, чтобы подтвердить или опровергнуть заявления Дональда Трампа о воинах США, как самых бесстрашных воинах в мире - американцы практически никогда не воевали, – написал он в воскресенье на своей странице в Facebook. – Не считать же настоящей войной, например, победу над Саддамом Хусейном в 2003 году. Надеюсь, что и в будущем подобного материала не добавится. Человечество вполне обойдется без выяснения, воинов какой страны на самом деле следует считать самыми лучшими в мире».