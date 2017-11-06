Татьяна Фельгенгауэр впервые вышла в эфир после нападения

Перенесшая операцию, после удара ножом в горло, ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр впервые вышла в эфир, сообщает «РБК»

Однако говорит о полноценном возвращении радиоведущей к работе говорить пока рано, врачи запрещают ей говорить. «И говорить мне пока нельзя, у меня ограничение нагрузок... Ну минимум месяц, но вообще два. Обещаю к Новому году быть вот прям почти как новенькая, честное слово. Вот. Но пока так», — сказала журналистка.

«У меня уже ничего не болит, не переживайте за меня. Мне осталась прекрасная диета, благодаря которой я знаю теперь миллион разных блюд, которые не надо жевать. Ну и так просто надо ждать — ждать, пока я заживу. Я очень-очень-очень стараюсь», — рассказала ведущая.

Татьяна рассказала, что в ближайшие два месяца будет выполнять работу, которая не требует «говорения». «Вот там чай принести, не знаю, распечатать что-нибудь. Я умею», — пояснила журналистка.

Напомним, что нападение на Фельгенгауэр произошло днем 23 октября в редакции радиостанции «Эхо Москвы».