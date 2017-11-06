​Сборная России представила форму, в которой футболисты сыграют на домашнем чемпионате мира 2018 года // ФОТО

При этом отмечается, что форма крайне похожа на ту, в которой сборная СССР выступала на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Тогда советские футболисты выиграли золотые медали, победив в финале бразильцев.

Представители компании Adidas, которая занималась разработкой формы, признали, что ориентировались на дизайн формы 1988 года.

«Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу», — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Полузащитник Денис Глушаков заявил: «Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед. В то же время, дизайн футболки очень современный и технологичный. В новой форме будет комфортно играть».